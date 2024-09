El fuerte descargo de Juan Grabois tras el escrache en el aeropuerto de Ezeiza

Luego, sostuvo: "Yo no robé, no abusé de ningún privilegio, no le pegué a un jubilado, no le saqué el pan a un niño, no traicioné mis convicciones ni a mis compatriotas ¿Me tengo que dejar correr? ¿Tengo que bajar la cabeza e irme? ¿Tengo que dejar de ir al supermercado o a tomar un café? De ninguna manera... “Pero Juan, no te dejes provocar, están buscando eso", tengo sangre, me enojo, es cierto... pero no es solo calentura. Estoy convencido de que la peor estrategia es dejarse amedrentar. No hay que dejar que amedrenten a otros. Hay que bancar los trapos, siempre".