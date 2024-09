Milei se reunió por tercera vez con Elon Musk: los tres temas que se tocaron durante el encuentro

De acuerdo a lo que dijeron fuentes de la delegación al diario Clarín, Musk mostró "mucha atención e interés" y señaló a la Argentina como una buena oportunidad para invertir. Sin embargo, no se anunció ninguna inversión específica. "El Presidente no conversa de negocios en particular, él da el marco general", señalaron y agregaron: "Vamos a trabajar y vincular a los interesados".