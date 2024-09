Javier Milei en Wall Street: “no estamos dispuestos a negociar bajo ningún punto de vista el equilibrio fiscal”

Milei se mostró firme en su compromiso con el equilibrio fiscal y justificó el veto a un aumento para jubilados, argumentando que era necesario para mantener la estabilidad financiera del país y el acuerdo con el FMI. “Muchos me cuestionan la política social. Dicen que no tenemos corazón, yo diría que no tienen cerebro los que hacen ese comentario”. Esto pareció una réplica a los recientes dichos del Papa Francisco quien había dicho que "el gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía". veto a la reforma jubilatoria.