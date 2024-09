Ulises Vera-Iván Molinas, la fórmula de la victoria de San Martín de Tucumán en Floresta

No todas las victorias tienen una explicación lógica y racional, y lo sucedido en Floresta es el caso. El equipo de Flores no se floreó ni lució. Es más, padeció el primer tiempo en el que lo más cerca que estuvo del arco de Lisandro Mitre fue un escueto cabezazo de Orellana. No mucho más. Claro; la ausencia de “Turbo” Rodríguez y de “Caco” García en el “11” inicial complicó mucho al equipo de “Traductor”.