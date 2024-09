Medios desmienten declaraciones que Trump difundió como verdades

La campaña de Trump posteriormente dejó claro a CNN que no pudo encontrar un solo ejemplo de que tal cosa haya sucedido en ningún lugar de Estados Unidos. Se requiere el consentimiento de los padres para operaciones de afirmación de género; las escuelas no han intervenido ni aprobado estas cirugías para menores a espaldas de sus padres. Incluso, luego de que su campaña admitió que no podía corroborar la historia, él la repitió días después en un acto en Wisconsin a principios de septiembre.