Es titular en San Martín de Tucumán, compartió vacaciones con un campeón del mundo y elogió a un ex técnico de la Selección Argentina

“Fue una gran euforia porque hace 23 años que el club no conseguía nada. Jugué casi todos los partidos y lo viví muy desde adentro. Encima, el ‘Patón’ Edgardo Bauza era un técnico que siempre te daba tranquilidad”, recordó Bettini. Una calma que se transformaba en nervios cuando había que definir por penales. “Siempre me ponían al último en la lista. Claro, ellos me aseguraban que lo iban a liquidar antes”, rememoró.