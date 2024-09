Tucumán le “alquiló” la localía a Santiago del Estero para el duelo de Los Pumas

Los Pumas lograron la remontada, al menos en el primer tiempo, con un nuevo try, esta vez de Joel Sclavi, donde Albornoz no pudo convertir. El apertura falló también un penal, pero no bajó los brazos y un ratito después, tuvo su premio, apoyando él mismo un try, tras una gran finta para limpiar al wing Makazole Mapimpi, y luego convirtiéndolo, para que el seleccionado nacional pasara de estar 0-17 a 26-17. Un resultado impensado minutos antes, y más jugando contra el vigente campeón mundial.