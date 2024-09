La misa de hoy: el más importante de todos

“Una vez que salieron de allí cruzaban Galilea, y no querían que nadie lo supiese; pues iba instruyendo a sus discípulos y les decía: ‘El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, resucitará a los tres días’. Pero ellos no entendían sus palabras y temían preguntarle.

Y llegaron a Cafarnaun. Estando ya en casa les preguntó: ‘¿De qué discutíais por el camino?’. Pero ellos callaban, porque en el camino habían discutido entre sí sobre quién sería el mayor. Entonces se sentó y, llamando a los Doce, les dijo: ‘Si alguno quiere ser el primero, hágase el último de todos y servidor de todos’. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: ‘El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe; y quien me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió’. (Marcos 9, 30-37)

I. En el Evangelio de la Misa (Marcos 9, 29-36), San Marcos nos relata que Jesús, mientras atravesaba Galilea con sus discípulos, los instruía acerca de su muerte y resurrección. Sorprende que, mientras el Maestro les comunicaba los padecimientos y la muerte que había de sufrir, los discípulos discutían a sus espaldas sobre quién sería el mayor.

Estando ya en casa, Jesús les preguntó por la discusión que habían mantenido en el camino. Ellos, quizá avergonzados, callaban. Entonces se sentó y, llamando a los Doce, les dijo: Si alguien quiere ser el primero, hágase el último de todos y servidor de todos. El Señor quiere enseñar a los que han de ejercer la autoridad en la Iglesia, en la familia, en la sociedad, que esa facultad es un servicio que se presta.

II. El Señor quiere enseñar principalmente a los Doce cómo han de gobernar la Iglesia. Les indica que autoridad es servir.

Gobierno y obediencia no son acciones contrapuestas: en la Iglesia nacen del mismo amor a Cristo. Se manda por amor a Cristo y se obedece por amor a Cristo.

La autoridad es necesaria en toda sociedad, y en la Iglesia ha sido querida directamente por el Señor. Cuando la autoridad no se ejerce debidamente en una sociedad, se hace un gran daño a sus miembros: “Se esconde una gran comodidad -y a veces una gran falta de responsabilidad- en quienes, constituidos en autoridad, huyen del dolor de corregir, con la excusa de evitar sufrimientos a otros. Se ahorran quizá disgustos en esta vida..., pero ponen en juego la felicidad eterna -suya y de los otros- por sus omisiones, que son verdaderos pecados” (J. Escrivá de Balaguer, Forja).

III. Se sirve al ejercer la autoridad, como sirvió Cristo; y se sirve obedeciendo, como el Señor, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz (Filipenses 2, 8).

Y para obedecer hemos de entender que la autoridad es un bien, un bien muy grande, sin el cual no sería posible la Iglesia, tal como Cristo la fundó. Para obedecer hemos de ser humildes, pues en cada uno de nosotros existe un principio disgregador, fruto amargo del amor propio, herencia del pecado original, que en ocasiones puede encontrar una excusa para no someter gustosamente la voluntad ante un mandato de quien Dios ha puesto para conducirnos a Él.

Acudamos al amparo de Nuestra Madre Santa María, que quiso ser Ancilla Domini, la Esclava del Señor. Ella nos enseñará que servir -tanto al ejercer la autoridad como al obedecer- es reinar (Concilio Vaticano II, Lumen gentium).

Textos basados en ideas de “Hablar con Dios”, de F. Fernández Carvajal.