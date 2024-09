Paquita Romano: la dueña del jardín más instagrameable de Buenos Aires

No se si tengo un referente porque lo que hago es muy particular. Como yo no estudie nadie me dijo que estaba bien o que estaba mal. Es muy libre lo que voy haciendo y hago lo que me nace. Me inspira el mismo lugar y la flor azul es mi inspiración más grande, mi obra. No me gustan las pantallas porque hacen mal a los ojos entonces no soy mucho de mirar. Si puedo decir que los jardines ingleses son mi inspiración. Una vez por año viajo a Inglaterra y ahí me vuelvo loca.