Siempre quiso estudiar programación y, gracias a una beca sorteada por LA GACETA, podrá hacerlo

El instante en el que Santiago se enteró de que había ganado la beca para formarse en Rolling Code fue muy especial para él. “Justo estaba en la mesa con mi mamá hablando de que me había postulado, pero no creía que iba a ganar. En ese momento me llegó el mensaje de LA GACETA. Estaba muy emocionado: compartí de inmediato la noticia con mi madre. Este curso representa una gran oportunidad para combinar mis dos pasiones”, relató.