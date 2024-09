Conflicto aeronáutico: el Gobierno denunció al sindicalista Pablo Biró por amenazas y extorsión

Los sindicatos aeronáuticos, con APLA y Biró a la cabeza, decidirán este jueves nuevas medidas de fuerza en los principales aeropuertos del país. “Vamos a seguir protestando porque no nos dejan otra alternativa; el Gobierno no quiere negociar, no nos hace ninguna oferta y apuntan a cerrar la empresa”, afirmó a Infobae un importante dirigente gremial del sector aeronáutico.