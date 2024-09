Los diputados radicales cambiaron su voto por “prebendas o ventajas personales”, según Lousteau

“Veo una herramienta repetida. Cuando un diputado o periodista dice algo que no gusta, es kirchnerista. Desde el año 2013 he ido en la boleta de Juntos por el Cambio, he sido embajador, he discutido con Cristina Kirchner en el Senado. Ahora resulta que soy kirchnerista. Esa es la acusación porque me parece que el DNU 70/23 es inconstitucional”, aseguró.