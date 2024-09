Infiltrado en el Monumental: la odisea de un hincha de Atlético Tucumán para ver a su equipo

¿Cómo? ¿No es que no se permiten visitantes en el fútbol argentino? No, pero sí. Porque siempre existe la posibilidad de conseguir alguna entrada. En este caso, por derecha. Porque San Felipe no necesitó recurrir a la reventa, alcanzó con que se anotara en River ID para conseguir una platea del remanente que el club de Núñez sacó a la venta.