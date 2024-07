Atlético Tucumán ajusta su equipo para la segunda mitad de la Liga Profesional

Pese a que pasaron 44 días desde la apertura del mercado de pases y más allá de las visibles urgencias que tenía el armado de este plantel, los refuerzos solicitados por el entrenador aún no llegaron. A los inconvenientes con los laterales se suman los problemas de otros dos jugadores: Joaquín Pereyra que se perdió parte de la pretemporada especulando una posible salida –todavía se entrena diferenciado- y la lesión muscular de Mateo Coronel, sufrida hace 10 días, aunque recién fue anunciada con parte médico este jueves con el delantero a punto de recibir el alta médica. La buena noticia es que tanto el futbolista como el cuerpo médico del club son optimistas respecto a la recuperación. En diálogo con la prensa, Coronel contó que “practicando definición me molestó un poco el aductor, me hice una resonancia y salió un pequeño desgarro. Llevo ocho o nueve días así y ya empecé a intensificar un poco para ver si puedo llegar al inicio del torneo”, indicó y amplió: “me voy cuidando y me conozco, estoy tratando de llegar, pero tampoco quiero perderme después dos o tres partidos más. Estoy intentando estar (en el debut), y a la vez cuidándome para que no se agrave la situación”.