Omodeo: "En Tucumán la obsesión parece ser recaudar sin que se note todo lo que nos sacan"

"Me pregunto, ¿es tan difícil pensar en defender a los usuarios antes que las cajas de los políticos? No podemos seguir escondiendo impuestos en las boletas y dejar que los tucumanos sigan pagando por algo que no ven reflejado en la calidad del servicio. Desde CREO estamos dispuestos a dar pelea, a defender a los tucumanos y no seguir financiando un sistema que privilegia a los políticos", concluyó.