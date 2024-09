Di María contó la ayuda “mística” que recibió la Selección en el Mundial de Qatar

El impacto de las cintas rojas en la Selección

Di María no solamente pidió cintas rojas para él, sino también para todos sus compañeros. “Les repartí justo a los que normalmente estaban jugando, para que los proteja, para que se sientan con más confianza. Cuando alguien te da algo te sentís diferente. No sé, yo me lo pongo y me siento diferente”, aseguró.