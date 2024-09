El porqué de la firma que usó Taylor Swift para dar su apoyo a Kamala Harris

La cantautora manifestó que creía que Kamala Harris era una líder talentosa y firme. "Y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guiamos por la calma y no por el caos. Me sentí muy alentada e impresionada por su selección de compañero de fórmula @timwalz, quien ha estado defendiendo los derechos LGBTQ+, la fertilización in vitro y el derecho de la mujer a su propio cuerpo durante décadas”, añadió.