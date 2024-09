¿Efecto electoral swiftie? Hubo más de 400.000 registros para votar gracias a la artista

En Fox News, Vance cuestionó el impacto del respaldo de Swift. "Admiramos la música de Taylor Swift, pero no creo que la mayoría de los estadounidenses les guste su música o que, siendo fans de ella o no, vayan a dejarse influenciar por una celebridad multimillonaria que creo que está fundamentalmente desconectada de los intereses y de los problemas de la mayoría de los estadounidenses", afirmó Vance. ¿Cuál puede ser el impacto de este posicionamiento? El efecto, si se verifica en la realidad, se verá en particular entre jóvenes y mujeres. Habrá que esperar hasta el 5 de noviembre de 2024 para conocer los alcances de la influencia electoral de Taylor Swift.