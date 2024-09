Bolivia consiguió una histórica victoria y agudizó la crisis de Chile

Por las Eliminatorias, Bolivia no ganaba de visitante desde 1993, cuando derrotó por 7 a 1 a Venezuela. Y de esta forma cortó una racha de 67 partidos sin festejos fuera de casa. Pero no todo fue felicidad para los bolivianos. El arquero Carlos Lampe sufrió una grave lesión durante el partido. El ex arquero de Atlético recibió un pase atrás y cuando se preparaba para despejar la pelota cayó al suelo pidiendo asistencia médica.