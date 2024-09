Ciclo de jazz: en el auditorio de las leyes se instala la improvisación

El Septiembre Musical no sólo agenda shows y fechas cotidianamente sino que circula en distintos espacios. No es una novedad, es cierto, ya lo hace desde algunas ediciones atrás. Importa ahora destacar el jazz y no en cualquier lugar, sino en la Facultad de Derecho (25 de Mayo 475), en una facultad donde se enseñan leyes y artículos, tan alejados de la improvisación y de la sensibilidad de esa música.