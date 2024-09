Los efectos que tiene mantener un secreto en nuestro cerebro, según la psicología

Un estudio publicado en noviembre en el Journal of Personality and Social Psychology: Attitudes and Social Cognition, reveló que mantener un secreto positivo para nosotros mismos puede tener un efecto “energizante”. Esta investigación incluyó cinco experimentos con un total de 2800 participantes entre las edades de 18 y 78 años. La serie de pruebas concluyó en resultados sorprendentes sobre los efectos de los secretos en nuestro cerebro.