La psicología detrás de tocarse la cara siempre: ¿por qué hay personas que no pueden parar de hacerlo?

Existen personas que constantemente se tocan la cara al dirigirse a otras, y aunque esto pueda pasar desapercibido, muchas veces puede inclusive resultar molesto. No se trata de un gesto accidental, ya que existen razones psicológicas por las cuales esa persona no puede sacarse las manos de la cara y, aunque no lo notemos, nosotros mismos también podemos ser víctimas de este constante accionar.