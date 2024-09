La AFIP intensifica el control de transferencias en billeteras virtuales: ¿cuál es el límite para no tener problemas?

En otras palabras, una vez que el dinero fue declarado y controlado por la AFIP al ingresar a una cuenta, los movimientos subsecuentes entre billeteras virtuales del mismo titular no presentan un problema, siempre que no excedan los montos previamente declarados. Por lo tanto, mover dinero entre billeteras virtuales propias no genera inconvenientes fiscales si los fondos ya han pasado el filtro de la AFIP.