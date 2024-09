Con un empate técnico en las encuestas, Harris y Trump se enfrentan hoy en un debate clave en la campaña electoral

“Como un rey”

“Indudablemente Trump lleva ventaja”, declaró a la agencia AFP Flo Eberhart, una jubilada del condado de Cambria, en Pensilvania, en un acto del ex presidente. Harris “no sabe nada de lo que está pasando. No sabe hablar”. Según esta mujer de 73 años, Trump, no tendrá problemas porque “no hay un solo tema del que no sepa algo”.