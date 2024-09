Debate presidencial en EEUU: Harris y Trump, por primera vez cara a cara

Trump lleva varios días descalificando a Harris, achacándole inexperiencia, cambios de opinión y escasos logros en su vida política, lo que la convierte supuestamente en una presa fácil. Se ha burlado diciendo que lleva días encerrada y preparando ese debate por temor a su contrincante. En cambio él, alardeó, no necesita ningún entrenamiento: “Yo ya me he preparado toda mi vida para este debate”, dijo.