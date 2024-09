El hermano del "Coya" Gutiérrez creó una escuelita de fútbol para homenajear al histórico goleador de San Martín de Tucumán

“Siempre dije que lo que mi hermano hizo en el fútbol, no lo hizo nadie en Tartagal. Daniel falleció hace más de 25 años y su nombre es reconocido en todo el país y mucho más todavía en el NOA. Creo que en Tartagal no le hicieron el reconocimiento que se merece. No hay ni un monumento ni una plaza que lleve su nombre. Fue el embajador deportivo de la ciudad y lo tienen olvidado. Por eso creo que esta escuelita era una deuda pendiente que yo tenía con él”, explicó.