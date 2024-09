“Agamia”: la particular forma de vincularse afectivamente que es cada vez más popular

Las personas que practican la agamia muchas veces no entienden la vida basada en la vinculación afectiva con un otro, o no comparten este tipo de deseos. Estas no consideran en sus planes el experimentar un vínculo único que muchas veces implica para los ágamos requistos definidos como una conexión especial, compartir proyectos vitales, generar una intimidad propia, un lenguaje emocional o compartir (o no) un vínculo sexual.