Una aerolínea ofrece vuelos internacionales desde u$s 2: qué destinos incluye y hasta cuándo rige la promoción

Hasta cuándo rige la promoción y cuáles son los precios

En total, la oferta aplica para los 203 destinos a los que vuela en 16 países de América en los que opera, así como también para las más de 200 combinaciones de conexiones que tienen vigentes. El valor de los pasajes parte de los u$s 2, aunque no incluye tasas ni cargos de transporte; el precio final más económico para los vuelos se ubica en u$s 74.