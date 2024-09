Video: el festejo de los jugadores de San Martín de Tucumán después del triunfo en Puerto Madryn

"Parecía que se nos escapaban dos puntos. Defensivamente hicimos un gran partido y Darío (Sand) casi no sufrió. No tuvimos 20 llegadas pero sí cinco o seis. Merecíamos ganar y de tanto intentar, encontramos el penal con el que nos llevamos una gran victoria. Estoy muy contento", dijo el DT. "Hubo mucha intención de juego. No encontrábamos el pase final porque picaba mucho la pelota. Claramente, en el segundo tiempo estuvimos mucho en campo de ellos. Buscamos mucho. Por eso encontramos el premio en el final", agregó.