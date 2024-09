El confuso episodio de Lucas Diarte con los hinchas de Guillermo Brown tras el triunfo de San Martín de Tucumán

"Conozco al hermano de 'Nico' Bazzana desde Estudiantes de La Plata y entonces estábamos hablando. La gente empezó a insultar y a escupir. Algo que no está bien que pase y no hay que naturalizar. Pero también hay que entender la situación en la que están ellos. No es mi primo, pero su hermano juega en Brown y es el capitán. Dije que es mi primo para que se calmarán un poco", dijo el lateral en diálogo con LA GACETA.