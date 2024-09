Atención Atlético Tucumán: con la mitad de la Liga Profesional jugada, así terminó su mercado de pases

Juan Ignacio González es el jugador que llegó en lugar de Devecchi, hasta el momento no sumó minutos y desde hace siete partidos es suplente de Tomás Durso. Lautaro Godoy es el otro refuerzo que aún no sumó minutos con la celeste y blanca. Por el momento, el ex River suma minutos en Reserva, cada vez que el “Decano” juega de local y pese a algunas convocatorias parece correr desde atrás en la consideración de Sava.