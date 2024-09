El refuerzo inesperado que sumará Atlético Tucumán para la segunda parte de la Liga Profesional

“Los primeros meses hice la rehabilitación con gente de Buenos Aires, quienes me hicieron seguimiento todo el tiempo que estuve parado. Ahora, en este último tiempo, me ha seguido Pato (Peralta, kinesiólogo del club), que me ayudó bastante, y la preparación la está haciendo ‘Chiqui’ (Claudio Pérez, el preparador físico), para volver a agarrar el ritmo que necesito”, detalló Ambrogio, sobre sus meses de recuperación.