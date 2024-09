Más allá del ruido y el humo

En marzo de 2021, el NFT del primer tuit del creador de Twitter, Jack Dorsey, que dice "just setting up my twttr", se vendió por la ilógica suma de 2,9 millones de dólares. Una locura y una estupidez de proporciones galácticas. Sin embargo, apenas dos años después, este mismo NFT ha sufrido una caída de valor del 99%.