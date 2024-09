Sacrificio y gratitud, los valores que impulsan a Pablo Hernández en San Martín de Tucumán

“El sueño siempre está presente, pero no me desespero”, sostuvo uno de los referentes que tiene el equipo de Flores. “Sería hermoso hacer un gol en La Ciudadela. ¿A qué hincha no le gustaría? Eso me ilusiona y me pone muy contento, pero trato de disfrutar el momento, ya que estamos pasando por una buena etapa, y lo vivo día a día de la mejor manera”, aseguró el ex Celta de Vigo, Independiente y O’ Higgins.