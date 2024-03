“Liberar” a Pablo Hernández puede llegar a ser clave en San Martín de Tucumán

A diferencia del duelo con San Miguel, Hernández no se contuvo tanto para pasar al ataque y así lo explicaron desde el cuerpo técnico. “La idea era que Gustavo (Abregú) sostenga para que Pablo pudiera soltarse a jugar más. Bajar para defender es una característica que él hace naturalmente, pero no es lo que se le solicita en su función”, le explicó a LA GACETA un allegado del cuerpo técnico, dejando en claro que la idea que tiene Flores es que el ex Independiente pueda moverse libre, flotando a espaldas del volante central rival.