La Selección sabe jugar y ganar sin Messi ni Di María

La Selección superó una nueva prueba. Y no fue una más. Al equipo de Lionel Scaloni le tocó encarar el primer partido como bicampeón de América sin la presencia de Lionel Messi ni de Ángel Di María. El mejor jugador del mundo se está recuperando de una lesión y también se perderá el duelo del martes contra Colombia, en Barranquilla, mientras que “Fideo” se despidió de la “Albiceleste” en la final continental y tuvo su homenaje anoche en el Monumental de Núñez. Pero a pesar de no contar con dos de sus grandes figuras, el seleccionado argentino no resintió su juego. Se mostró sólido en todas sus líneas y mostró buenos desempeños individuales.