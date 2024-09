UTA sostiene el paro de choferes de colectivos y se agrava la crisis del transporte en Tucumán

Con varios frente de disputa abiertos, la expectativa se centró en la posibilidad de una solución por parte la Casa de Gobierno. Sin embargo, el gobernador Osvaldo Jaldo recordó que el Poder Ejecutivo aporta cada mes unos de $3.000 millones en subsidios al transporte, y remarcó que las respuestas a este conflicto corresponden a las autoridades de jurisdicción municipal. “No tenemos facultades ni podemos decidir”, añadió el mandatario en una rueda de prensa. Y aseguró que tampoco recibió “ninguna llamada de la intendenta” ni de sus funcionarios, a la vez que instó a las partes a buscar una solución urgente. “A este problema hay que resolverlo rápido, los responsables tienen que poner la cara”, exhortó. Y reiteró que el servicio se brinda con normalidad en el ámbito metropolitano e interurbano de la provincia. “Estamos dispuestos a ayudar, pero no voy adonde no me invitan”, reiteró Jaldo.