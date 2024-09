VIDEO. Efecto del paro de colectiveros: en escuelas de la Capital el ausentismo llegó a un 50%

Afectaciones de todo tipo

Con normalidad.- La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán indicó que los locales de la Capital abrieron con normalidad ayer, en ambos turnos. Gabriela Coronel, presidenta del organismo, aseguró que medidas de fuerza de este estilo provocan una caída del 50% en la actividad, pero que en esta oportunidad no fue tan notoria. “Si esta situación prospera sí habrá consecuencias más profundas y será más fuerte”, advirtió. Asimismo, explicó que sólo un 30% de los trabajadores del comercio utilizan el transporte público de pasajeros, mientras que el resto se maneja con vehículos propios. “En caso de que no haya posibilidad de trasladarse, se llega a un acuerdo entre comerciante y empleado. El mayor problema es la falta de clientes, no de empleados”, remarcó Coronel.