Aerolíneas Argentinas bajó su déficit operativo un 70%

“Esta cifra nos ubica en indicadores muy similares a los de otros competidores de la industria, un logro inmenso para Aerolíneas Argentinas”, manifestó el ejecutivo. Y agregó: “Pero este no es el único hito que logramos en este tiempo. Durante este primer semestre redujimos en más de un 70% el déficit operativo, de US$ 272 a US$ 79 millones. Solamente durante julio generamos una ganancia genuina de más de 20 millones”.