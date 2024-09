VIDEO. En Tucumán venden alimentos vencidos o recuperados de la basura para sobrevivir

A Rubén Eduardo Ledesma (31) sus vecinos del barrio Costanera, de San Miguel de Tucumán, lo llaman “Popi”. Cuenta que no conoce los nombres de las calles porque no sabe leer ni escribir: desde los 8 años tuvo que dejar la escuela y salir a “cartonear” con su padre, tras la crisis de 2001. Más de 20 años después, las oportunidades laborales no mejoraron.