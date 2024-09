Pico histórico de sífilis en Argentina: cómo reconocer los síntomas en las tres etapas de la enfermedad

Las llagas de la sífilis son super contagiosas por lo que la infección se pasa muy fácilmente a otras personas durante el sexo. Es fácil confundir un chancro con un pelo encarnado, con un grano o con un bulto inofensivo (que no hace daño). Como las llagas no son dolorosas y pueden estar en lugares donde no se ven, quizá no las notes.