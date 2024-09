La AFIP pone el foco en los primeros datos del blanqueo

En la AFIP hicieron un cálculo sobre el costo de no ingresar al nuevo régimen. Si una persona declara un activo de U$S 200.000 que ingresó al patrimonio en 2019, el impuesto especial asciende a $ 5 millones (equivalente a la multa del 5% por el excedente por encima del tope de U$S 100.000), mientras que si no ingresa y es detectado por AFIP, la deuda asciende a $ 56 millones, incluyendo capital e intereses por períodos no prescriptos.