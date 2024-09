Efemérides del 3 de septiembre: qué pasó un día como hoy

1949 - JOSÉ PEKERMAN. Nace en el municipio entrerriano de Villa Domínguez el ex futbolista y entrenador José Pekerman, campeón del mundo con la selección argentina sub 20 en los torneos de Qatar 1995, Malasia 1997 y Argentina 2001. Es el DT más ganador de la historia de los torneos mundiales sub 20.