Empresarios del transporte acusan a la municipalidad capitalina de agravar la crisis

"Seguimos prestando el servicio porque no hay nadie más que lo haga, pero la situación es insostenible", expresó Jorge Berretta, quien señaló que la Línea 3 podría dejar de operar. "El servicio de la Línea 3 es complicado, es malo, pero no tenemos posibilidad de renovarlo. En las condiciones económicas actuales, los números no alcanzan para mantener la prestación del servicio", añadió.