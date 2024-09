"El veto de Milei nos deja cada vez peor": jubilados tucumanos expresaron su preocupación por la situación económica

Manuel, de 70 años, también compartió su realidad. A pesar de estar jubilado, sigue trabajando vendiendo artículos en la calle para poder llegar a fin de mes. "Con lo que cobro de jubilación no alcanzo a cubrir ni lo básico. Cada vez que voy a la farmacia, me encuentro con que ya no me cubren los remedios que necesito. Es una vergüenza lo que están haciendo con nosotros", comentó indignado.