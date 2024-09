Milei: "Los jubilados recuperaron poder adquisitivo en dólares"

Milei buscó minimizar las tensiones con Villarruel, afirmando que la eligió como compañera de fórmula por ser una "profesional de fuste" y no un "decorado". Resaltó que la vicepresidenta tiene su propia agenda y que no hay conflicto en que mantenga sus convicciones, incluso si difieren de las posturas oficiales, como su rechazo a la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema. Milei subrayó la independencia de pensamiento dentro del gobierno, reiterando que "los liberales no somos manada".