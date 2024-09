¡Vos no podés hablar! ¿Hola?

Falacia del infierno

“Te conozco, mascarita / No me puedes engañar / Y aunque nunca te lo quitas / Sé que llevas un disfraz.” El tango de Machado y Donato toma una frase popular que tematiza las situaciones en las que es fundamental conocer quién dice algo, porque está en juego su sinceridad. Como dice Shakespeare, “El diablo es capaz de citar las Escrituras si le conviene” (The devil can quote Scripture for his own use). He ahí otro gran tema a favor del poder lógico del maléfico.