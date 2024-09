Recitales de jazz, rock y covers en inglés con entrada gratuita para disfrutar en Tucumán

Con entrada paga, la agenda se completa a las 20 en la Casa del Bicentenario de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850), donde la Academia de Flamenco Belén García presentará el espectáculo “Septiembre Andaluz”, para adentrarse en el cante y el baile del flamenco. “Este es el mes del renacimiento, guiado por la fuerza andaluza del No Ni Na: no voy a abandonar, ni ante ninguna situación nada me va a impedir seguir adelante”, anticipa la bailaora, que compartirá el escenario con otros 25 artistas.