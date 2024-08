Ricardo Alfonsín se desafilia de la UCR para lanzar un frente progresista

“En la campaña electoral decíamos que las recetas económicas y sociales de LLA no solo no resolverían los problemas de los argentinos, sino que los agravarían. La historia lo demuestra. No hay un solo país en el mundo que haya progresado socialmente con estas políticas”, afirmó Alfonsín, durante el acto que compartió con Gustavo López, de Forja, y Silvia Saravia, de Libres del Sur.