La Argentina se proyecta como destino top para los nómades digitales

De acuerdo con Nebeus, el país cuenta con más de 72.000 nómades digitales que han encontrado en la Argentina un hogar temporal. En comparación con otros destinos populares como Tailandia y Malasia, donde los gastos mensuales ascienden a U$S 1.042 y U$S 769 respectivamente, en la Argentina es posible para una persona vivir cómodamente con U$S 709 al mes (un poco menos de un millón de pesos).